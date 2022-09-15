رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. التسجيل خطوة بخطوة

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، على أن يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق التابع للوزارة، الذي أوضح أنّ التنسيق مفتوح الآن.

وفي إطار عمليات البحث الكبيرة عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، تستعرض «الوطن» الموقع والتفاصيل الخاصة بالتسجيل الذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، استمرارًا لسلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها للطلاب منذ بداية التنسيق.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

- يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وبعدها يتم الدخول على خانة خدمات تنسيق الشهادات الفنية، ويتم الضغط على خانة «اضغط هنا لتسجيل الرغبات».

- يتم اختيار مصدر الشهادة سواء كانت المدارس الثانوية الفنية الصناعية أو المدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية أو المدارس الثانوية الفنية الزراعية أو المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

- يُدوّن رقم الدخول والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم يتم إعادة كتابة الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطو التالية التي تفتح صفحة تسجيل الرغبات التي يتم اختيارها بعناية ويمكن تعديلها فيما بعد قبل غلق موقع التنسيق.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية

يذكر أنّ الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، ودبلوم المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، ومركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل 60% فأكثر، أما الحد الأدنى لدبلوم المعاهد الفنية للتمريض، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.