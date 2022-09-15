المعامل الإلكترونية في الجامعات تستقبل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تستقبل معامل الحاسب الآلي في مختلف الجامعات الحكومية بالمحافظات، طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022؛ لتسجيل رغباتهم في أول أيام مرحلتهم، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووفقًا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، أنّ معامل التنسيق مستعدة لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضح «عطا»، أنّ المعامل تعمل يوميًا طوال أيام المرحلة من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرًا، دون انقطاع، مشيرًا إلى أنّ خدمة التنسيق الإلكتروني في الجامعات مجانية، دون أي رسوم على الطلاب.

أول أكتوبر آخر موعد لتنسيق الجامعات الخاصة

وقال رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، إنّ معامل التنسيق تواصل استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، والمرحلتين الأولى والثانية الراغبين في تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2022، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

من جهته، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنّ أول أكتوبر آخر موعد لتنسيق الجامعات الخاصة وأنّه سيتم غلق باب التسجيل، والتقدم للالتحاق بمختلف الربامج الدراسية.