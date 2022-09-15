«صحة النواب»: موجات كورونا ستكون أقل حدة.. واستكمال الجرعات المعززة ضرورة

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أسهمت بشكل كبير في انخفاض معدل الوفيات هذا العالم، ما يشير إلى اقتراب العلم والطب من المواجهة النهائية مع الفيروس خلال الأشهر المقبلة.

وعلق حاتم، لـ«الوطن»، على ما صرح به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بشأن قرب انتهاء فيروس كورونا في العالم، قائلا: هذا الكلام يدعو للتفاؤل، مع مراعاة أن الفيروس ما زال مستمرا ولم يتم القضاء عليه، الأمر الذي يتطلب من كل مواطن استكمال الجرعات المعززة من لقاح كورونا، واستمرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

حاتم: الجرعات التعزيزية خفضت حدة الإصابات بكورونا

وأشار إلى أن الموجات القادمة من فيروس كورونا ستكون أقل حدة من سابقتها، لافتا إلى أن الموجة السادسة من الفيروس والمعروفة بـ أوميكرون b4 ,b5، أدت إلى إصابات بسيطة، والسبب يرجع إلى الجرعات التعزيزية.

وشدد على أنه من المفترض حصول الشخص على الجرعة المعززة للقاح كورونا، بعد الإصابة بالفيروس بمدة 30 يوما.

العالم يعكف على تطوير لقاحات كورونا

وتابع: العلم يعكف الآن على تطوير اللقاحات، وفي القريب سيكون التعامل مع كورونا كحال التعامل مع الأنفلونزا الموسمية، من خلال تخصيص جرعة سنوية يحصل عليها الشخص كل عام للوقاية من الإصابة، حال استمرار ضعف الفيروس كما يتوقع كل العاملين في المجال الصحي حول العالم.

نصائح للأمهات قبل بداية العام الدراسي

وطمأن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الأمهات حول وضع فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي، قائلا: الفيروس في مرحلة ضعف ولن نحتاج إلى تطعيم أبنائنا، وبالأخص أصحاب السن الصغير باللقاحات التي تم الإعلان عنها من قبل.

كما نصح الطلاب بتحقيق التباعد الاجتماعي داخل الفصول، وعدم ارتداء الأطفال في المراحل الأولى من التعليم، الكمامات الطبية.