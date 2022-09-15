الصحة: قبول 4 آلاف من أعضاء المهن الطبية في برامج الدراسات العليا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قبول 3 آلاف و989 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا بمختلف الجامعات المصرية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بعد حصر الاحتياجات من التخصصات المختلفة اللازمة للترشح طبقا لخطط التنمية الصحية، وتضمّنت احتياجات قطاعات الوزارة «الرعاية العلاجية، والرعاية الاساسية، والشؤون الوقائية، وتنظيم الاسرة، والمعامل المركزية، والإدارة المركزية» وذلك في تخصصات «الأسنان، والصيدلة، والتمريض».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ عدد التخصصات المطلوبة للدراسات العليا بلغ 117 لأعضاء المهن الطبية «البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم»، مشيرا إلى توزيع المرشحین للدراسات العلیا بمختلف الجامعات المصرية، طبقا لموعد فتح استقبال الترشیحات لكل جامعة.

واضاف عبدالغفار، أنّ أعضاء المهن الطبية الذين سجلوا بياناتهم للترشح من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 6 آلاف و429 مرشحا، كما تم إعلان شروط القبول الخاصة بالإدارة العامة للمنح والبعثات بما یتناسب مع القانون رقم 149 لسنة 2020 المنظم لشؤون البعثات، وذلك لمدة شهر، موضحًا أنّه جرى استقبال 356 تظلما للترشیح الوزاري وبحث ومراجعة التظلمات من خلال إدارات التدريب بالمديريات.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع البحوث والتنمية الصحية، إلى تدريب 94 من العاملين في الإدارات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، على الدليل الإرشادي للعام الدراسي الحالي، والإجراءت الخاصة بحركة الترشيح الوزاري، لافتة إلى تحديث الموقع الإلكتروني تمهيدا لاستقبال طلبات الدارسين، وإدارج إجراءات إيقاف القيد وإلغاءه واستكمال الدارسة والتحويل من جامعة إلى أخرى عبر الموقع الإلكتروني.

وأضافت حلمي، أنّه جرى تفعيل الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمديريات، تيسيرًا على الدارسين لعمل الإجراءات الخاصة بتعديل الترشيح و إلغاء البعثة الدراسية عن طريق المديرية، دون الحاجة إلى التواجد بمقر الوزارة، وإعلان نتائج قبول جامعات الدور الثاني والبالغ عددها 10 جامعات على الحسابات الخاصة بكل دارس على الموقع الإلكتروني.