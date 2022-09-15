فتح التحويل لبرنامج علوم التمريض التخصصي‏ بالمنصورة.. لطلاب 2021 و2022

أعلن مكتب التحويلات المركزي، بجامعة المنصورة اليوم، عن فرصة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عامي 2021، و2022، والراغبين في الالتحاق ببرنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي «برنامج نوعي بمصروفات، بكلية التمريض جامعة المنصورة»، ببدء تلقي طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/9/2022م حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 من الساعة ‏التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا بمكتب التحويلات المركزي ومقره المدينة الجامعية ‏‏للطالبات مدخل بوابة الجلاء.‏

وحدد مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة، في بيان له، شروط الالتحاق ببرنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي «برنامج نوعي بمصروفات، بكلية التمريض ‏جامعة المنصورة» سواء لطلاب الثانوية العامة عام 2022، أو 2021.

شروط التحاق طلاب الثانوية العامة 2022

واشترطت جامعة المنصورة، على طلاب الثانوية العامة 2022 الالتحاق ببرنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي «برنامج نوعي بمصروفات، بكلية التمريض ‏جامعة المنصورة» ‏ أن تكون الثانوية العامة من مدارس محافظة الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر، وأن يكون مجموع الطالب 311 درجة علمي علوم فأكثر «مرحلة أولى» وفي حال عدم اكتمال العدد المطلوب يتم الإعلان عن قبول الطلاب وفقا للحد الأدنى للقطاع «مرحلة ثانية»، وأن يكون الطالب قد اجتاز اختبارات القدرات التي تمت هذا العام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج لطلاب 2022 هي صورة شهادة الثانوية العامة، صورة بطاقة الترشيح، صورة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، وسداد مبلغ 800 جنيه بالفيزا.

شروط التحاق ‏طلاب الثانوية العامة 2021

أن تكون الثانوية العامة من مدارس محافظة الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر، وأن يكون مجموع الطالب 339 درجة علمي علوم، و أن يجتاز اختبارات القدرات التي ستعقد بالكلية قبل الموافقة على نقل قيده إلى كلية التمريض.

والأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج لطلاب 2021 هي بيان حالة دراسية من الكتابة المحول منها، صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، وسداد رسوم 650 جنيها بالفيزا.

قواعد عامة لقبول الطلاب

وأكدت جامعة المنصورة، أن القبول بالبرنامج يكون بنظام التنسيق بالأعلى في المجموع إذا كان الطلب على الالتحاق بالبرنامج أعلى من النسبة التي حددتها الكلية مشرة إلى أن التقدم بالطلب لا يعني الموافقة على قبول طلب التحويل حيث إن الموافقة النهائية بعد المراجعة والاعتماد من السلطة المختصة.