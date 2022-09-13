نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد في محافظة الدقهلية «علمي وأدبي»

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 في محافظة الدقهلية والراغبين في الالتحاق بكليات جامعة المنصورة، معرفة نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للشعبتين «علمي وأدبي»‏، بعد أن أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2022، بحد أدنى 50% من إجمالي المجموع 410 درجة.

ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، نتيجة تنسيق المرحلة ‏الثالثة 2022 لجميع شعب الثانوية العامة 2022، ويستطيع الطلاب الوصول إلى نتيجتهم من خلال موقع التنسيق وجاءت الحدود الدنيا للكليات والمعاهد في الدقهلية وجامعة المنصورة كما يلي:

نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد في محافظة الدقهلية:

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5‏.

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 233.00‏.

الفني التجاري بالمنصورة 222.5‏.

المعهد العالي للغات بالمنصورة 222.0‏.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 221.0‏.

تربية نوعية فنية جامعة المنصورة 212.0.‏

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 210.0‏.

العالي خدمة اجتماعيه المنصورة 210.0‏.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 209.0.‏

الفني التجاري بالمنصورة 234.0 درجة‎.‎

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة‎.‎

العالي خدمة اجتماعية المنصورة 225.0 درجة‎.‎

المعهد العالي للغات بالمنصورة 225.0 درجة‎.‎

تربية نوعية موسيقية المنصورة 224.0 درجة‎.‎

تربية نوعية فنية المنصورة 222.0 درجة‎.‎

تربية رياضية بنات المنصورة 216.0 درجة‎.‎

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 216.0 درجة‎.‎

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 215.0 درجة‎.‎

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 214.0 درجة‎.‎

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 211.0 درجة‎.‎

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 209.0 درجة‎.‎

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 221.0‏.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس محافظة الدقهلية 209.0‏.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس محافظة الدقهلية شعبة نظم معلومات إدارية 213.0 درجة‎.‎

العالي للعلوم الإدارية بلقاس الدقهلية 210.0 درجة‎.‎