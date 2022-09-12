خريطة ومداخل كليات جامعة المنصورة للطلاب الجدد.. أوراق مطلوبة للتقديم

بدأ الطلاب الجدد المرشحون للالتحاق بكليات جامعة المنصورة في التردد على الحرم الجامعي لتقديم أوراقهم، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي عليهم، غير أنهم يواجهون مشكلة في الوصول إلى كلياتهم بسبب المساحة الكبيرة للجامعة، والتي تصل مساحتها إلى 300 فدان، لذا يبحثون عن أقرب مكان للوصول إلى الكليات المختلفة توفيرا للوقت والجهد.

بوابة جامعة المنصورة الأقرب إلى كل كلية

وتتبع جامعة المنصورة 18 كلية، إضافة إلى معهد واحد، منها 15 كلية داخل الحرم الجامعي الذي يقع علي مساحة 300 فدان، أي حوالي مليون و260 ألف متر مربع، محاطة بسور خارجي فقط، وعليها 7 بوابات رئيسية، ما يؤكد ضرورة أن يعرف الطالب على البوابة الأقرب إلى كليته قبل ذهابه إلى الجامعة.

- بوابة كلية الطب.. أقرب مدخل كلية الطب جامعة المنصورة.

- بوابة الجلاء.. أقرب مدخل إلى كليات التربية، والتمريض، والطب البيطري، والصيدلة، وطب الأسنان.

- بوابة توشكى: أقرب مدخل إلى كلية الآداب، وكلية الفنون الجميلة، وكلية الزراعة، ويجاورها بوابة الحاسبات وهى الأقرب إلى كلية الحاسبات والمعلومات.

- بوابة الحقوق.. أقرب مدخل إلى كلية الحقوق، وكلية التجارة.

- بوابة كلية العلوم.. أقرب مدخل إلى كلية العلوم.

- بوابة البارون.. أقرب مدخل إلى كلية الهندسة.

بوابة القرية الأولمبية.. أقرب مدخل إلى كلية التربية الرياضية.

ويوجد خارج الحرم الجامعي 3 كليات، هي كلية التربية النوعية وتقع بالقرب من ميدان مشعل في شارع محمود شاهين بمدينة المنصورة، وكلية السياحة والفنادق التي تقع في شارع الثانوية المتفرع من شارع الجلاء.

وفي شارع كية الآداب خارج الجامعة تقع كلية التربية الطفولة المبكرة، وكذلك المعهد الفني للتمريض.

الأوارق المطلوب للتقديم في كليات جامعة المنصورة

بعد أن يعرف الطالب مكان الكلية المرشح لها عليه التوجه لها لاستكمال إجراءات القيد وتقديم عدة أوراق تشمل أصل استمارة النجاح في الثانوية العامة، و6 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب، وبطاقه الترشيح، وصورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وشهادة ميلاد الرقم القومي، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ونموذج 6 جند لجميع الطلاب الذكور مواليد 2004 وما قبلها، ونموذج 2 جند بعد مواليد 2004، ويتم استخراجه من منطقه التجنيد التابع لها الطالب.

المقابلة الشخصية شرط الالتحاق بعدد من الكليات

هناك كليات تشترط إجراء مقابلة شخصية للالتحاق بها، هي كلية التربية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التربية النوعية للأقسام التي لا تتطلب اختبار قدرات.

ويتوجه الطالب إلى إدارة شؤون الطلاب ومعه بطاقة الترشيح وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي لاستلام استمارة المقابلة الشخصية، ويقوم بسداد رسوم المقابلة الشخصية بخزينه الكلية، ويُحدد له مكان وميعاد المقابلة الشخصية.