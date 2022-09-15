«الإحصاء»: مصر تحتل المركز 21 في مؤشر أداء تغير المناخ

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً صحفياً اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، الذي يوافق يوم 16 سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، وهو معاهدة دولية تهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسؤولة عن تأكل تلك الطبقة، ووقعت عليه 190 دولة.

جاء الاحتفال هذا العام تحت شعار «مرور 35 عامًا على توقيع بروتوكول مونتريال: تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض»، وانخفضت كمية الاستهلاك من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في مصر «مركبات الهيدروكلوروفلوركربون»، من 4.5 ألف طن عام 2020 إلى 3.8 ألف طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.

مصادر الطاقة المتجددة

ووفقا للبيان، ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة «طاقة الرياح والطاقة الشمسية» من 8.7 ألف جيـجاوات / ساعة، عام 2019/2020 إلـى 10.2ألف جيجاوات/ساعة عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17.2%.

مصر تحتل المركز 21 في مؤشر أداء تغير المناخ

وجاءت مصر في المركز رقم 21 من بين 64 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ «CCPI»، خلال عام 2022، وهو مؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، ويصدر عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية جيرمان واتش «German Watch»، وتقدم نسخة محدثة منه لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بشكل سنوي.