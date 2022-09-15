حصلت «الوطن» على أسماء المصابين والطفل المتوفى في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، وتحديدا في مدخل مدينة بلطيم، والذين نقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات واشتباه نزيف بالمخ.

أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

وبحسب بيان مستشفى بلطيم النموذجي، فإن المصابين في الحادث هم لارين السيد حسن، 3 أعوام، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ودنيا طه حسن، 20 عاماً، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسجا بلال إبراهيم، 25 عاماً، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسعدية محمد عامر، 45 عاماً، مصابة بجروح بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

كما أصيب محمد حسن طه، 35 عاماً، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وأحمد جمال خليفة، 35 عاماً، مصاب باشتباه نزيف بالمخ.

كدمات وجروح بالجسم

وضمت قائمة أسماء المصابين والطفل المتوفى في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، حسن طه أبو جبين، 17 عاماً، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وطه حسن أبو جنيب، 40 عاماً، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

كما أصيبت ميرفت حسن طه، 37 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأدهم ياسر زكريا، 10 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وعدن محمد حسن، 3 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وأيمن ياسر زكريا، 25 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، ويوسف محمد ناصر، 16 عاماً، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، جودي محمد ناصر، 6 أعوام، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالجبهة، وكريم محمد محمود، 19 عاماً، مصاب بكسور متفرقة، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وعمار أبو العنين إبراهيم، 19 عاماً، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسور متفرقة، وإبراهيم أبو العنين إبراهيم، 20 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد.

نقل جثة الطفل إلى المشرحة

وأُصيب أيضا في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، السيد حسن طه، 22 عاماً، بكسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وعبير بلال محمد سامي، 25 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، فيما توفى الطفل عبد الحليم ياسر زكريا، 4 أعوام، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى بلطيم النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

كان الطريق الدولي الساحلي، في المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولي الساحلي، في مدخل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، شهد صباح اليوم الخميس، حادث تصادم مروع نتج عنه مصرع طفل، وإصابة 19 آخرين، نتيجة الحادث.

وجري رفع حالة الطوارئ في مرفق إسعاف كفر الشيخ، للدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وكذلك رفع حالة الطوارئ بمستشفيات البرلس المركزي، ومستشفي بلطيم النموذجي لإستقبال المصابين في الحادث.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بوقوع حادث تصادم الطريق الدولي الساحلي، في المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولي الساحلي، في مدخل مدينة بلطيم، لينتج عن ذلك مصرع طفل وإصابة 19 آخرين بإصابات مختلفة.

وجري الإعلان عن رفع حالة الطوارئ بمستشفي بلطيم النموذجي، عقب وصول إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث، ومن بعدها جري أيضًا رفع حالة الطوارئ بمستشفي برج البرلس للاستعداد لاستقبال المصابين وذلك نظرًا لإرتفاع الأعداد بشكل كبير.