«الهجان»: حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة مقابر قرية الشموت ببنها

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السيطرة على مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بشوارع ومقابر قرية الشموت بمدينة بنها، حيث تابع الأزمة المثارة في هذا الشان وكلف المهندس على عبد الستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمتابعة الموقف في موقع المشكلة والإشراف على رفع المياه المتراكمة وحل مشكلة المواطنين.

الدفع بالمعدات لحل مشكلة طفح المجاري بالشموت

وأكد محافظ القليوبية، في بيان له، أن المشكلة سببها طفح المجاري في خط الصرف الصحي، حيث أن القرية بها جزء في الخدمة فعلا وجزء آخر لم ينته بعد، فضلا عن حدث انسداد وطفح تسبب في غرق الشوارع، وتم التدخل بالدفع بالعشرات من سيارات كسح مياه الصرف الصحي، وتعاون عدد من المواطنين في هذا الشأن، كما تم الدفع بمعدات شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

تحركات سريعة لحل المشكلة

وكان العشرات من مواطني قرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية طالبوا عبر بوابة الشكاوى في محافظة القليوبية بتدخل عاجل من اللواء عبد الحميد الهجان، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، لإنقاذ أهالي القرية من الانفجار المتكرر وطفح المجاري لشبكة الصرف الصحي بمنطقة مقابر القرية وشوارع القرية والمنازل.

وأوضح محمد أباظة من أهالي القرية في الشكوي، أن شوارع القرية ومنطقة المقابر تتعرض لطفح المجاري المتكرر ما تسببت في غرق منطقة المقابر وبعض الشوارع، بسبب انفجار مواسير الصرف الصحي المتهالكة، والتي تم تركيبها عام 1995 بالجهود الذاتية، وكانت عبارة عن انحدار لمنسوب مياه بقطر 6 بوصة بنظام المشتركات، الأمر الذى لم يعد مناسبا للكتلة السكنية والعمرانية الحالية، حيث تعدى عدد سكان القرية 50 ألف نسمة.