محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الدائري

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة موسعة، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك متابعة أحد العقارات المخالفة بمنطقة الفيلات ببنها، فضلا عن أعمال إزالات المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي الخانكة والخصوص، فضلا عن معدلات الإنجاز لتطوير كوبري عرابي، واطمن المحافظ على مستوى النظافة العامة بمدينة شبرا الخيمة.

يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية للمحافظ لدفع الأعمال وحل المشكلات ميدانياً، والللتقاء بالمواطنين والتعرف علي مشكلاتهم للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

رصد المخالفات بالمتغيرات المكانية

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أحد العقارات المخالفة لقيود الارتفاع والترخيص بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، والذي تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية ويقع على مساحه 300 متر م2، وصادر له قرار إزالة للطابق السادس والسابع.

ووجه المحافظ بسرعة إزالة الطوابق المخالفة، مع إتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، كما تم مصادرة مواد البناء المستخدمة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

دولة المحافظ في مدينة الخصوص

واستكمل المحافظ جولته بمدينة الخصوص بتفقد محور الخصوص الذي أنشئ من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كم، بدءً من محور مسطرد حتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار.

كما تفقد «الهجان» أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينة الخصوص، وعددا من المباني المدرجة في خطة الإزالة بنطاق مدينة الخصوص بواقع 150حالة، كما تم إزالة 51 حالة إزالة كلية، وجار إزالة 8 حالات متبقية وإجمالي الحالات المتبقيه 91 حالة.

كما تفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينة الخانكة، وعدد المباني المتبقية 12 حالة، جار إزالة 6 مبان منها، ويتبقى 6 أخرى جاري العمل على إزالاتها، موجهاً بدفع الأعمال للإنتهاء في المده الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة للمشروع.