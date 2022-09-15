طريقة الحصول على وثيقة زواج مميكنة من المنزل في أسرع وقت

يرغب العديد من المواطنين في استخراج وثيقة زواج مميكنة من المنزل، توفيراً للجهد والوقت، لذا تستعرض «الوطن» طريقة الحصول على وثيقة زواج مميكنة في أسرع وقت من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت.

طريقة الحصول على وثيقة زواج مميكنة من البيت

وعلى من يرغب في الحصول على وثيقة الزواج المميكنة من المنزل عن طريق موقع وزارة الداخلية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - يجب في البداية البحث من خلال محرك البحث الشهير «جوجل» عن موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، أو من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - قبل استكمال باقي الخطوات، وكشرط أساسي من أجل الاستفادة بكافة الخدمات التي يقدمها الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، يجب تسجيل الدخول الموجود أعلى الصفحة الرئيسية للموقع، وفي حالة الدخول للمرة الأولى يجب إنشاء حساب جديد وكتابة كافة البيانات المطلوبة وعدم نسيان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

3 - على نفس الصفحة الرئيسية للموقع سوف تجد أيقونة باسم «الخدمات الإلكترونية»، يجب الضغط عليها للذهاب إلى قائمة الخدمات.

4 - بعدها سوف تظهر مختلف الخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني ومن ضمنها قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وحينها يجب اختيار والضغط على أيقونة باسم «وثيقة زواج».

5 - كتابة كافة بيانات وثيقة الزواج المطلوبة.

6 - في النهاية يجب اختيار طريقة الدفع، بالإضافة إلى عدد النسخ المطلوب توصيلها إلى المنزل.

موعد استلام وثيقة زواج المميكنة

يتم تسليم وثيقة الزواج المميكنة في مدة أقصاها 3 أيام من وقت تسجيل الطلب، وحال عدم استلامها في المدة المحددة يتم على الفور إرجاع الطلب إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقة العباسية.