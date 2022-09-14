خطوات استخراج تصريح العمل أون لاين من المنزل.. أسهل وأسرع طريقة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية استخراج تصريح عمل أون لاين من المنزل وتوفير عناء الوقوف في المصالح الحكومية وضياع مزيد من الوقت، وهي الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها على شبكة الإنترنت ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية، لذا تستعرض «الوطن» خطوات استخراج تصريح العمل أون لاين من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي.

بالتفاصيل.. خطوات استخراج تصريح العمل أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية

على من يرغب في استخراج تصريح عمل أون لاين من المنزل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أن يتبع الخطوات التالية:

1 - يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم اختيار أيقونة باسم «تصاريح العمل» من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

3 - ويظهر كافة الخدمات التي تتعلق بـ «تصاريح العمل»، حيث يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

4 - وللاستفادة من الخدمات يجب أن يكون لديك حساب على الموقع، ويمكن إنشاءه بسهولة عن طريق اختيار «إنشاء حساب جديد»، ثم في الخطوة التالية إدخال كافة البيانات الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وأيضاً الوظيفة والمحافظة التابع لها.

5 - وعند اختيار الخدمة المطلوبة، يتم إدخال كافة البيانات بكل سهولة ويسر، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم،بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج تصريح عمل أون لاين

1 - صورة من البطاقة الشخصية.

2 - صورة من جواز السفر.

3 - صورة من تصريح العمل القديم.

4 - صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

5 - صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة، في حالة إذا كان موظفاَ حكومياً.