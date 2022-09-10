استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية في 24 ساعة.. تعرف على الخطوات

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية في 24 ساعة بعد فقدانهم لبطاقات هويتهم، خاصة في ظل اعتمادهم عليها في إنهاء كثير من المعاملات، لذا تستعرض «الوطن» خطوات استخراج هذه البطاقة والتكلفة المادية لها.

طريقة استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية في 24 ساعة فقط

ويوفر قطاع الأحوال المادية التابع لوزارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية خلال مدة 24 ساعة فقط، وهو ما يعتبر أسرع وأسهل طريقة لاستخراج بدل فاقد لها، وذلك من خلال أي فرع من السجلات المدنية التي تقدم خدمات الأحوال المدنية والمنتشرة في أماكن عديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين.

ومن أجل استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية يجب اتباع الخطوات التالية:

1- اتجاه المواطن إلى أي فرع سجل مدني أو مراكز الأحوال المدنية.

2- التقديم على استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي «مستعجل».

3- شراء استمارة «VIP» من هناك، ويمكن الحصول عليها مقابل دفع مبلغ 170 جنيهاً.

4- استيفاء كل البيانات الموجودة بالاستمارة.

5- إحضار كل المستندات المطلوبة والتي تتعلق بالشخص نفسه، وتسليمها إلى الموظف المختص داخل السجل المدني.

6- الخضوع للتصوير.

7- يمكن الحصول على البطاقة الشخصية بعد مرور 24 ساعة فقط.

أسعار استخراج البطاقة الشخصية

وتوفر كل فروع السجل المدني ومراكز الأحوال المدنية 3 أنواع من استمارات البطاقة الشخصية، ويتوقف سعر كل منها على الفترة التي سيتم خلالها الحصول على البطاقة، وهي كالتالي:

- الاستمارة المميزة وسعرها إلى 170 جنيهاً، حيث يستمل الشخص البطاقة بعد مرور 24 ساعة فقط.

- استمارة عاجلة وسعرها 120 جنيها، ويتم استلامها بعد مرور 3 أيام.

- استمارة أخيرة عادية وسعرها 45 جنيها، على أن يتم استلامها بعد 15 يوماً.