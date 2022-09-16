مصر تعاود تصدير السلع الاستراتيجية.. وخبراء: انفراجة في السوق «مستند»

عمّمت وزارة التجارة والصناعة إخطارًا بعدم تجديد قرار تمديد حظر تصدير السلع الأساسية، وسيعود التصدير مرة أخرى لعدد من السلع الغذائية، والتي توقفت خلال الـ6 أشهر ماضية، من أجل الحفاظ على احتياجات السوق المحلية.

وقال المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنّ القرار الخاص بحظر تصدير عددٍ من السلع الغذائية بدأ العمل به في شهر مارس الماضي؛ ليكون الحظر لمدة 3 أشهر، ثم جُدّد مرة أخرى وفق رؤية الدولة واحتياجها؛ لتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين، إلا أنه عقب الـ6 أشهر لم يتم تمديد العمل بالقرار مرة أخرى، وهو ما يعني إعادة العمل بتصدير السلع الغذائية.

وأضاف الضوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه سيُعاد تصدير عددٍ كبيرٍ من المنتجات، منها المكرونة والدقيق وزيوت الطعام والفول وغيرها من المواد الأخرى، وهو ما يوفر عائداتٍ كبيرة من تصديرهم، خصوصا أن هناك وفرة كبيرة في السوق المحلية منها.

الضوي: استقرار السوق المحلية وزيادة المعروض

وأشار إلى أنّ الدولة قرّرت فتح التصدير مرة أخرى عقب استقرار السوق المحلية، وتوافير كميات تفيض عن الاستهلاك المحلي، خصوصًا أنّه دائمًا ما تكون هناك متابعة من وزارة التموين على السوق.

وأكد أنّ الوزارة عندما وجدت أنّ هناك حاجة للسوق المحلية لهذه المنتجات، أوقفت تصديرها لسد احتياجات السوق، لكن عقب استقراراها سمحت بإعادة التصدير، موضحًا أنّ السوق المصرية ستشهد استقرارًا في الوقت الحالي، ووفرة في الكميات فمن الأفضل استغلالها في التصدير.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه الدولة وفرت الكثير من السلع خلال الفترة الماضية للمواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية، التي يمر بها العالم خاصة، خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

السيد: الدولة لديها وفرة من المنتجات الغذائية

وأضاف السيد، لـ«الوطن»، أنّ الدولة أصبح لديها وفرة كبيرة في جميع المنتجات، وهو ما يجعل هناك فائض كبير من الاستهلاك؛ لذا فتحت التصدير للمنتجات الغذائية مرة أخرى؛ للاستفادة من عائد هذه الأموال، خصوصًا أن المنتجات المصرية عليها طلب من العديد من الدول.