رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022.. اعرف الخطوات وطريقة الاشتراك

تتيح وزارة التربية والتعليم، منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022 التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين، لتدريب المدرسين والاشتراك في برامج القيادات لمختلف مديري المدارس والإدارات والموجهين بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية.

وفي إطار بحث المدرسين واهتمامهم بذلك، تستعرض بوابة «الوطن» رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022، وكيفية حجز موعد في برنامج القيادات والاعتماد، وخطوات الدخول إلى المنصة.

منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022

ويمكن الاشتراك في البرنامج التدريبي للمعلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

طرق الاشتراك بالبرنامج التدريبي للمعلم

- الدخول إلى رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد.

- اختيار برنامج القيادات التدريبية والنقر على كلمة دخول.

- التحويل مباشرة إلى رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- إدخال كود المعلم وفقا لصحيفة الأحوال.

- كتابة كود الحجز الخاص بالتدريب.

- انقر على كلمة تسجيل الدخول، ثم اختر النظام التدريبي المناسب أو الذي تكون بحاجة إليه وفق البرامج والدورات التي تضعها المنصة.

شروط ترقيات المعلمين بالأكاديمية المهنية للمعلمين

1- يشترط انتظام المرشح في عمله، وأن يقدم ما يثبت ذلك.

2- ألا تقل سنوات الخدمة للمعلم عن 5 أعوام على الأقل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، ويعمل في وظيفة تابعة مباشرة للقدرة على الترقي عام 2022.

3- أن يمتلك المعلم تقرير تقييم أداء بتصنيف أعلى من المتوسط خلال العامين الماضيين.