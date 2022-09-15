وكيل خطة النواب: توفير العملة الصعبة مرتبط بتعميق الصناعة المحلية

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية عقد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره، لافتًا إلى أن أولى الملفات التي يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة هي تعميق الصناعة الوطنية، لحاجة الدولة إلى العملة الصعبة لسد احتياجاتها من السلع الغذائية والمواد البترولية.

الحرب الروسية -الأوكرانية

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب في تصريحات لـ «الوطن»، أن مصر تتمتع بثروات مختلفة يمكن الاستفادة منها في تعميق الصناعة المحلية والاهتمام بالصناعات التي يحتاجها السوق الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الدائرة بسبب استمرار الحرب الروسية -الأوكرانية.

وأضاف: «روسيا رغم أنها جزء أساسي من الأزمة الاقتصادية، لكنها لم تتجرع مشقة العناء التي تواجهها دول كبرى والاتحاد الأوروبي»، لافتا إلى أن السبب يرجع في ذلك إلى اعتمادها على نفسها في إنتاج احتياجاتها.

مصر تدخل عالم الصناعة

وأستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلا: «مصر الآن تبدأ مرحلة جديدة من التحدي من خلال الاهتمام بالصناعات المختلفة، وهو ما نحتاج التركيز عليه في المرحلة المقبلة، مبينا إلى أنه من غير المقبول أن يكون نسب صادرات مصر للخارج بنحو 30 مليار دولار، بينما قيمة الصادرات التركية للأسواق المختلفة 200مليار دولار».

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده نهاية هذا الشهر أو بداية شهر أكتوبر يجب أن يشارك فيه جميع أطراف العملية الصناعية.

استعدادات مجلس الوزراء للمؤتمر الاقتصادي

ويشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل حاليا على مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي لوضع رؤية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية.