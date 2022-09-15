وزير الزراعة يبحث مع سفير مصر لدى كينيا الفرص الاستثمارية في نيروبي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، السفير وائل عطية الذي سيتولى مهام عمله سفيرًا لمصر لدى جمهورية كينيا الشقيقة، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائية والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة كينيا.

نقل التكنولوجيا والشمول المالي الزراعي

‏واتفق القصير مع السفير المصري على التواصل بشكل مستمر مع وزارة الزراعة من خلال العلاقات الزراعية الخارجية، وأشار القصير إلى أنّ دولة كينيا يتوافر فيها مناخ جيد للاستثمار، وأنّ هناك فرصا واعدة للتعاون بين الحانبين في مجالات التحول الرقمي والتدريب ونقل التكنولوجيا والشمول المالي الزراعي والتطبيقات الحديثة في هذا المجال، على أن يكون التعاون تحت مظلة منظمة «الكوميسا»، والتي تجمع البلدين.

تفعيل التعاون في مجالات الثروة الحيوانية

‏وأكد السفير المصري وائل عطية، بعد تسلم عمله بصفة رسمية، أنّه سيقوم بتفعيل التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية، من خلال تفعيل مذكرات التعاون التي وُقّعت مع الجانب الكيني، خلال الفترة القليلة الماضية، في مجالات الزراعة والثروة السمكية والمكينة الزراعية، و‏حضر اللقاء سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.