موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي.. عدم الالتزام يتسبب في فصل الخدمة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي، حيث إن الشركة حددت موعد للسداد، وإذا تم تجاوزه يتم فرض غرامات وبعدها يتم انقطاع الخدمة، ما يتسبب في انقطاع خدمة الإنترنت.

وتقدم «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تستعرضها للقراء يوميًا موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي على النحو التالي:

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

أوضحت الشركة، أنّ تسديد الفاتورة يكون خلال شهر من تاريخ الفاتورة الذي يتم إصدارها كل 3 أشهر.

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات في حال السداد بعد شهرين أو 3 أشهر من التاريخ المحدد لدفعها ستكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير، وهي 1.5% من قيمة الفاتورة.

- في حال عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال 4 أشهر من التاريخ المحدد لسدادها ستكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير 1.5% من قيمة الفاتورة ويتم رفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها، ما يتسبب في انقطاع خدمة الانترنت.

- إذ لم تسدد الفاتورة، خلال 7 أشهر، من التاريخ المحدد لسدادها سيتم سحب خط التليفون.

- في حال وجود مشكلة بخصوص دفع الفاتورة يتم التوجه لقطاع العلاقات التجارية ومناقشة إمكانية تقسيط الفاتورة مع المختصين، وإذا كان لديك شكوى بخصوص الفاتورة يمكن التقدم بها خلال شهر من تاريخ سداد الفاتورة.

طريقة دفع فاتورة التليفون إلكترونيا

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني، كما يمكن السداد عبر أحد سنترالات المصرية للاتصالات، وجميع مراكز البيع والتحصيل للمصرة للاتصالات أو من خلال أحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات أو أحد فروع مكاتب البريد المنتشرة في فروع الجمهورية، أو من خلال منافذ فوري ومصاري وأمان وخدماتي وضامن.