وزير النقل: الخط الرابع للمترو يخدم المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف الكبير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الخط الرابع للمترو له دور كبير في المستقبل، حيث يخدم المناطق الأثرية في الجيزة، والمتحف المصري الكبير، ويربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، وتحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

تعاون مصري ياباني في مترو الأنفاق

وأكد الوزير، بحسب بيان عن وزارة النقل، عقب اجتماع مع سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشي، للتعاون في مجال مترو الأنفاق، عمق العلاقات المصرية اليابانية والصداقة القوية بين البلدين على مستوى القيادة السياسية والشعبين، كما أشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين في المجالات كافة ومنها النقل، خاصة مشروعات مترو الأنفاق.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، وأعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع «حدائق الأشجار - المساحة»، الذي ينفذه اتحاد شركات «المقاولون العرب، وبتروجت، وكونكورد، وحسن علام»، حيث جرى تسليم عدد المحطات من حدائق الأشجار حتى الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى المساحة تسليما جزئيا.

وفيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط)، جرى الإعلان عن مناقصة عامة دولية فازت بها شركة أوراسكوم للمقاولات، بحسب الوزير.

المشروعات المصرية اليابانية

كما ناقش الاجتماع كل ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، حيث جرى توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات «ميتسوبيشى - أوراسكوم»، ودخل العقد حيز التنفيذ، وجار أعمال التصميمات، وبحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة، حيث جرى توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا للمشروع، وسيتم التوريد خلال 72 شهرا شاملة فترة التشغيل التجريبي.

وبحث الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتقديم الجانب الياباني منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوبا، لمسافة 4,5 كم سطحيا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، علاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح) قرب المنطقة.

وقدّم السفير الياباني، الشكر لوزير النقل، على التعاون الإيجابي في مشروعات النقل، مؤكدا الدعم الكامل من الجانب الياباني لمثل هذه المشروعات التي تخدم المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، بحث ترتيبات مشاركة وزير النقل المصري، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيابة عنه في تأبين رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير على احترام وتقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الياباني والحكومة اليابانية ولرئيس الوزارة الياباني السابق شينزو آبي، الذي وصفه بأنّه كان رجلًا عظيما محبًا للسلام والتنمية ولمصر، مشيرًا إلى أنّ مصر أطلقت اسمه قبل ذلك على محور مروري كبير مهم في القاهرة تقديرا له.