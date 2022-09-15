لطيفة تجري البروفة النهائية لحفل افتتاح «ملتقى أولادنا» لذوي الهمم (صور)

أجرت المطربة التونسية لطيفة، البروفة النهائية لحفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، المقرر إقامته اليوم الخميس، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

لطيفة: منح الثقة لذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة

وأعربت الفنانة لطيفة، في بيان صادر عنها، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا الحدث الذي يقام كل عام، لافتة إلى أنها تؤمن بضرورة منح الثقة لذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم أصحاب طاقات كبيرة، بحسب قولها.

ولم تخف لطيفة سعادتها باختيارها لتقديم أغنية الافتتاح، التي تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، متمنية أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

انطلاق ملتقى أولادنا الدولي بحضور 6 وزراء

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، والذي يشهد حضور عدد من الفنانين ووزراء الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والتخطيط، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وسيقدم الفنان هاني رمزي، حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته السادسة هذا العام.

ويحيي حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن والإبداع، وهم الفنانة لطيفة والتي تقدم أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع تومي، كما يقدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية «كلنا إنسان»، فضلا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني يتم تقديمه في الافتتاح.

معلومات عن مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

وتنظم الملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.