حظك اليوم مولود برج العقرب الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب، شخص طيب القلب وصادق ومخلص، غامض بطبعه، يعمل على تقديم المساعدة لأفراد أسرته، كما أنه يكره التقرب من الأشخاص المتشائمة والسلبية، ويرفض الخيانة ولا يغفر بسهولة، ولا يسامح لأي شخص أساء إليه.

ومن خلال السطور التالية، يرصد «الوطن»، ضمن خدماتة اليومية بالنسبة لمتابعي حركة الأبراج والفلك، التفاصيل الخاصة بـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة، بالنسبة لمواليد برج العقرب، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم بالنسبة لموليد برج العقرب على المستوى المهني والعملي، على الرغم من الضغوط التي تمر بها اليوم، فإن القمر في منزلك الثامن اليوم، وهذا سوف يدفعك لتحارب من أجل تنمية أعمالم ومدخراتك و أملاكك وتحمي نفسك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

على المستوى العاطفي، أكدت «فؤاد»، أن الوضع الفلكي سوف يساعدك كثيرًا على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقاتًا حلوة، وفق حظك اليوم.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز العيوب المرتبطة بمواليد برج العقرب، أنهم شخصيات شديدة العناد والغيرة، ويحرص مولود هذا البرج بشكل دائم أن يكون هو الشخص المسيطر في العلاقات العاطفية.