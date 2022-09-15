حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدع مواليد برج الحوت في المجالات العملية بشكل كبير، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

وفي التقرير القادم، تعرض بوابة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء، من مواليد برج الحوت، المهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت، القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع، ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقضي أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

صفات برج الحوت

برج الحوت من أرق الأبراج السماوية المعروفة، فأصحاب هذا البرج معروفين بقلوبهم الدافئة، وقدرتهم على احتواء الآخرين، آيا كانت الأزمات أو المشاكل التي يمر بها، كما أنه كريم على المستوى المادي، يعرضه دائمًا للاستغلال.