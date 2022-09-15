حظك اليوم برج الجدي الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي من الشخصيات القادرة على إثبات نفسها في أصعب الظروف، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.

وفي التقرير القادم، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء، من مواليد برج الجدي، المهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، تدفعك الأفلاك للتعامل بود وتفهّم، وقد تحصل بسهولة على التقدير لكل عمل تقوم به.. فاليوم يحمل لك الخير والتفاهم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

صفات برج الجدي

مولود برج الجدي من الشخصيات العملية، التي تؤمن بالعمل الجاد والسعي الجاد لتحقيق أهدافه، فالعمل بالنسبه له على رأس أولوياته، وهو مقدس، مما يجعله يكسب ثقة رؤسائه طوال الوقت.