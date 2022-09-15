حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع الكثيرون حظك اليوم، والتي يتم تحديدها بشكل يومي نتيجة حركة الفلك والكواكب، والتي تؤثر على طاقة الإنسان.

وخلال السطور التالية، ينشر «الوطن» لمواليد الأبراج السماوية الـ12، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 15-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل، القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشوش وعليك أن تتحرك بحذر في خطواتك وحساباتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الحمل 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتركيز في حل مشكلات عاطفية وعائلية عالقة.. حاول أن تراجع بصدق أسلوب إدارتك للمواقف.

حظك اليوم برج الثور 15-9-2022 على الصعيد المهني

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك بصراحة ولباقة.. تبدو مسيطرا وتفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم برج الثور 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-9-2022 على الصعيد المهني

أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تراقب في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة، وقد يقلق ذلك من حولك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 15-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم لتنمية أعمالك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

حظك اليوم برج السرطان 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بسحر خاص وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الود ومشاعر الحب.

حظك اليوم برج الأسد 15-9-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل ويجب أن تكون دقيقا في قراراتك وادرس بهدوء وصبر.

حظك اليوم برج الأسد 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

حظك اليوم برج العذراء 15-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والتقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تنظر لمن تحب من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

حظك اليوم برج الميزان 15-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على بدء مرحلة مهنية ومالية جديدة، وقد تحقق مكاسب رائعة وتركز على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحظ يمنحك طاقة عاطفية وتألقا وجاذبية.

حظك اليوم برج العقرب 15-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة، وعليك أن تنظم أولوياتك وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة.

حظك اليوم برج القوس 15-9-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطاءك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج القوس 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للتركيز على تلبية احتياجات عاطفية وعائلية ومنزلية.

حظك اليوم برج الجدي 15-9-2022 على الصعيد المهني

تدفعك الأفلاك للتعامل بود وتفهّم، وقد تحصل بسهولة على التقدير لكل عمل تقوم به.. فاليوم يحمل لك الخير والتفاهم.

حظك اليوم برج الجدي 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

حظك اليوم برج الدلو 15-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، وعليك اليوم أن تتحمل مسؤولياتك المهنية والعائلية بدون تذمر، وتجنب الصدام مع البعض.

حظك اليوم برج الدلو 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب أو مع من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 15-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع، ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 15-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقضي أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.