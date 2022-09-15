حظك اليوم برج الدلو الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

عزيمة مواليد برج الدلو لا تلين مهما كانت المواجهات، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

وفي التقرير القادم، تعرض بوابة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء، من مواليد برج الدلو، المهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو، القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتحمل مسؤولياتك المهنية والعائلية بدون تذمر وتجنب الصدام مع البعض.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب أو مع من حولك.

صفات برج الدلو

الإرادة والعناد أبرز صفات برج الدلو الذي لديه قدرة على تحدي ذاته للنجاح، فهو لا يتحمل الفشل بل يريد دائمًا أن يبقى في المرتبة الأولى، كما أنه يجيد التعامل مع الأرقام والحسابات، لذلك يميل للعمل في المجالات التجارية والمادية.