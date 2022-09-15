درجات الحرارة اليوم الخميس 15-9-2022 على مصر.. شبورة ونشاط للرياح

كشف مركز التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد، في بيان، عن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء، ووفق خبراء الأرصاد، فإن اليوم الخميس يشهد انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 1 و2 درجة مئوية، مما يقلل من حرارة الطقس مقارنة بالأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد أن الطقس اليوم سيكون حارا رطبا نهارًا على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة مع بداية ساعات الليل، على كل الأنحاء على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون مع الساعات الأولى من اليوم شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على كل الأنحاء ما عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب خبراء الأرصاد فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم خلال ساعات النهار والليل على كل المناطق، تأتي كالتالي:

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 26 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 22

أسيوط 33 22

سوهاج 36 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 40 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 26.