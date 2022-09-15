الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتحسن ملموس في الطقس على أغلب الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بنحو درجة إلى درجتين على أغلب مناطق الجمهورية، حيث نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط تعمل على خفض الحرارة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الأجواء في فترات النهار سنشعر فيها بتحسن ملموس، حيث ستنخفض درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وتكون الأجواء نهارا حارة رطبة على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، حتى شمال الصعيد».

أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «تظل الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، رغم أن الحرارة فيها انخفضت عن الأيام الماضية، ولكن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشعر بفارق كبير في درجات الحرارة في فترة النهار والليل، وسنشعر بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، عدا مناطق جنوب الصعيد وتكون الأجواء فيها مائلة للحرارة».

المناطق الساحلية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة

وأشارت، إلى أن المناطق الساحلية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة نهارا بشكل كبير، بسبب وجود السحب التي تحجب جزءً من أشعة الشمس وتحدث من تأثيرها، بالإضافة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وسيكون متوسطها ما بين 31 و32 درجة مئوية.