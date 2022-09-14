«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق نهارا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة في أغلب المناطق على أنحاء الجمهورية، إذ تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم.

انخفاض درجات الحرارة نهارا

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هذا الأمر، بدوره سيحجب أشعة الشمس ويحد من تأثيرها، وسنشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترة النهار، نشعر منذ أيام بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل بسبب وجود نشاط للرياح».

أجواء حارة رطبة على المناطق الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية «الأجواء في فترة النهار ستكون حارة رطبة على أغلب المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».

واستكملت «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سيكون هناك فارق كبير بين فترتي النهار والليل، خلال الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية».