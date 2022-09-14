الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس 15-9-2022.. انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

أوضحت الأرصاد الجوية، في بيانها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة مع بداية ساعات الليل، على كل الأنحاء على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن يوم غد الخميس، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 1 و2 درجة مئوية، مع ظهور شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 26 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 22

أسيوط 33 22

سوهاج 36 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 40 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 26.