المؤبد لـ3 متهمين بقتل طفل في المقطم.. أشعلوا النار بالبيت

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لإدانتهم بإشعال النيران عمدًا، بأحد المساكن ما تسبب في وفاة طفل بالمقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

إشعال النيران في مسكن المجني عليه

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمين «م. ع عامل»، «ك. م»، «هـ. م»، بأنّ المتهم الأول أشعل النار عمدًا في مبني سكني المملوك للمجني عليه «ع. م»، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي «جازولين»، وأشعل النار فيه فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ما تسبب في وفاة المجني عليه الطفل «هـ. ع»، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين الآخرين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

اعترافات المتهمين

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%.