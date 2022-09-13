السجن عامين للمتهم بالشروع في قتل زوجته بالمقطم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، شخصا بالسجن عامين لإدانته بالشروع في قتل زوجته بمنطقة المقطم، وصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد.

الزوج عقد النية على التخلص من شريكة حياته

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 5566 لسنة 2022 جنايات قسم المقطم، أن المتهم شرع في قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها على أثر خلافات زوجية بينهما، متخذًا من مسكن الزوجية مسرحًا للجريمة.

المتهم طعن زوجته أثناء نومها

وأضاف نص تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أن «الأخير استخدم من سكين المطبخ سلاحًا لإنفاذ مخططه وأعد لذلك بسن نصله، وتحين غفلتها حتى ظفر بها حال استلقاءها في مضجعهاـ فابتغاها بتسديد طعنة غدر إليها باستخدام سلاح أبيض مستهدفًا ظهرهاـ فتلاها بطعنات متتالية في مواضع مختلفة من جسدهاـ فأحدث إصاباتها القاتلة الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدا إنهاء حياتها، ولكن خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها للعلاج».

وتابع: «هذه الجريمة اقترنت بأخرى وهي إحراز المتهم سلاح أبيض (سكين)، دون ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية».