40.7 مليون جنيه لتطوير مشروعات المياه وتوصيلها للقرى المحرومة بسوهاج

وقع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات مياه شرب بقيمة 5 ملايين جنيه تتمثل فى دق آبار إرتوازية بقريتي المساعيد والرقاقنة بمركز جرجا، وقرى مزرعة جزيرة شندويل ونجع القنطرة وبني مزار وبندار الكرمانية ونجع الدموكي بمركز سوهاج، وقرية برديس بمركز البلينا، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقرى مركز سوهاج وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الصلعا.

40 مليون جنيه قيمة المشروعات المنفذة

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن مؤسسة مصر الخير نفذت 35 مشروع مياه شرب بقيمة 40.7 مليون جنيه، تتمثل في إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، ودق آبار إرتوازية، وتوصيل المياه للمناطق المحرومة، وأنه جرى تنفيذ 2500 وصلة مياه شرب، وتنفيذ 6500 وصلة صرف صحي يستفيد منها 130 ألف نسمة بعدد من قرى محافظة سوهاج.

الوصول للقرى الأكثر احتياجا بسوهاج

وأوضحت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تسعى لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجا، لتنمية الإنسان المصري.

وفي نهاية اللقاء سلم "عبد الغفار"، درعًا تذكاريًا لمؤسسة مصر الخير؛ لمجهوداتهم في دعم قطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى تسليم درع تذكاري للدكتورة عفاف الجوهري؛ لما تقدمه من دعم لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج.