حبس 6 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في طنطا

قررت جهات التحقيق، بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، حبس 6 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى لهم التجديد في الموعد القانوني.

مضبوطات بحوزة المتهمين

وتمكنت إدارة البحث الجنائي، بقطاع شرطة السياحة والآثار، بمحافظة الغربية، من ضبط 6 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل ملك أحدهم بإحدى القري بدائرة المركز، وعُثر بحوزتهم، علي مجموعة من كسر الفخار وأجزاء من الأحجار غير منتظمة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها أثرية.

كما تم العثور على حفرة مبطنه بالصاج، بعمق 17 مترا، وسلم حديدي، وبعض الأدوات المستخدمة في الحفر.

ضبط المتهمين

ورودت معلومات وتحريات، توصلت إليها إدارة البحث الجنائي، بشرطة الآثار، وبعد تقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين إلي إدارة شرطة السياحة، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم علي النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بشأنهم.