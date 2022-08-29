ضبط شخص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله بالفيوم: «نفسي أبقى غني»

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار، بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، من إلقاء القبض على شخص أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، أملاً في العثور على كنز أثري يستقل به قطار الثراء السريع، إلا أنّ حُلمه بأن يصبح من الأغنياء تحوّل إلى كابوس بالقبض عليه، وتعرضه للمساءلة القانونية، حيث أصبح متهماً بالتنقيب عن الآثار، وجرى إحالته إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

شخص ينقب عن الآثار

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات إلى مباحث القسم، وشرطة السياحة والآثار، بقيام شخص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، في إحدى القرى بدائرة المركز.

مداهمة المنزل وضبط المتهم

وعلى الفور، خرجت حملة مكبرة برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة والآثار، وجرى القبض على المتهم أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وبحوزته أدوات ومعدات الحفر، ووجود حفرة داخل المنزل.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالتنقيب عن الآثار، بحثاً عن الثراء السريع، قائلاً «نفسي أبقى غني، فنقبت عن الآثار أملاً في العثور على قطع أثرية وبيعها وجني أموال طائلة منها»، وحُرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تنتظره عقوبة السجن والغرامة

في سياق متصل، قال هشام الدوح عضو نقابة المحامين بالفيوم لـ«الوطن»، إنّ المتهم سيواجه تهمة التنقيب عن الآثار، وتتروح عقوبتها من السجن سنة حتى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه، وفقاً للمادة 41 من قانون العقوبات.

عقوبة تصل للسجن المؤبد

وأضاف «الدوح»، أنّ العقوبة قد يتم تغليظها ومن الممكن أن تصل إلى الحكم بالسجن المؤبد على المتهم، إذا كان قد نجح في عملية التنقيب واستخرج قطع أثرية بالفعل، حيث يتم توجيه إتهام آخر له وتقترن جريمة التنقيب عن الآثار بجريمة أخرى وهي الاتجار في الآثار.