أسرة مسلسل «الغراب» تحتفل بعيد ميلاد هاني عادل

احتفلت أسرة عمل مسلسل «الغراب» بعدي ميلاد الفنان هاني عادل وسط أجواء مرحة وسعيدة، بمشاركة نخبة من نجوم العمل.

مسلسل «الغراب»

وفوجئ «عادل» أثناء تصوير الحكاية الثانية من مسلسل «الغراب» بالمنتج أدم عزازى والمخرج إيهاب عمرو والنجمة نجلاء بدر وباقي أسرة المسلسل، بإقامة حفلًا صغيرًا على هامش التصوير، وتقطيع التورتة ليسود جو ملئ بالأخوة والصداقة بينهم جميعًا

هاني عادل ينتهي من تصوير المسلسل

وفى سياق متصل انتهى النجم هاني عادل، من تصوير كافه مشاهده فى هذه الحكاية، وتعتمد فكرة مسلسل «الغراب» على الحكايات المنفصلة، وتدور أحداثه بشكل عام فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب خلال 10 حلقات، وكل حكاية تنتهى مع نهاية أحداثها خلال عرض الحلقة، لتبدأ أحداث أخرى مع حكاية جديدة وبمشاركة أبطال مختلفين، ويسرد كتابه هذه الحكايات أكثر من مؤلف ويتولى إخراجها بالكامل كل من المخرج إيهاب عمرو ومحمد هاني.

معلومات عن «الغراب 2»

يذكر أن الحكاية الثانية تحمل اسم «الغراب 2»، وهي من بطولة مجموعه من النجوم أبرزهم، النجم هاني عادل، ونجلاء بدر، والممثل السعودي نايف عبد الله، والممثلة المغربية فاطيمة الزهراء، والطفل تيم، والفنان عابد عنانى وآخرين، وإنتاج مشترك بين شركتى Reel production و Art world production، ومدير التصوير بسام إبراهيم، ومنتج منفذ ادم عزازى، وإشراف عام نايف عبدالله، ومهندس الصوت علمى عبد الستار،واستايلست منى الزرقانى، ومن قصه وسيناريو وحوار سجى محمد الخليفات، وإخراج إيهاب عمرو.

وفى سياق آخر طرح الفنان هانى عادل خلال الفترة الماضية أغنيته الجديدة «سكر الدنيا» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة، ونالت إعجاب واستحسان الكثير من المتابعين.