حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تحذيرات وأخبار سارة ونصائح فلكية متنوعة، كلها أشياء يسوقها خبراء الأبراج للمتهمين بمتابعة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي بشكل شبه دائم.

وفي إطار اهتمام الناس ومتابعتهم لعلم الفلك، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقة وحماس وتنطلق للأمام، وذلك رغم ما تمر به من تشوش.

حظك اليوم برج الحمل 16-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في صف مواليد برج الحمل اليوم، ويساعدك ذلك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الثور 16-9-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنتبه اليوم لحساباتك، وأن تراجع خطواتك قبل الإقبال عليها.

حظك اليوم برج الثور 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح في التعبير جيدًا عن مشاعرك اليوم، فقط اعتمد اللباقة مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بالسعادة وتعقد اليوم لقاءات عاطفية ناجحة.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك مما يصب في صالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة.

حظك اليوم برج السرطان 16-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر، وهو ما يتلطلب منك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تراقب الأمور حولك في صمت، وأن تتأمل من حولك في هدوء.

حظك اليوم برج الأسد 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء مما يدفعك لإظهار إخلاصك لمن حولك.

حظك اليوم برج الأسد 16-9-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تكون جاهزًا بحجج قوية وتصل لأهدافك التي طالما تمنيتها.

حظك اليوم برج العذراء 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك، ويجب عليك أن تخفف كلامك وتكون مستمعًا جيدًا لمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 16-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برجك، مما يتطلب منك أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات تسبب لك ضررًا.

حظك اليوم برج الميزان 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحظ اليوم، مما يساعدك على إيجاد حلول كاملة لبعض المشكلات التي تمر بها.

حظك اليوم برج الميزان 16-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ، ما يجعل اليوم مناسبًا للتخطيط.

حظك اليوم برج العقرب 16-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب اليوم.

حظك اليوم برج العقرب 16-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. فإن القمر في منزلك الثامن يدفعك لتنمية الأعمال والمدخرات.

حظك اليوم برج القوس 16-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وهو ما يتطلب منك أن تكون حذرًا، وتجنّب السرعة في الحركة والقيادة اليوم.

حظك اليوم برج القوس 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات.

حظك اليوم برج الجدي 16-9-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تتفهم وجهات النظر المختلفة، وتجد حلولًا لمشكلاتك.

حظك اليوم برج الجدي 16-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط التي تمر بها، فإن القمر في منزل العمل يساعدك على استثمار جهودك جيدًا.

حظك اليوم برج الدلو 16-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحب ما يمنحك مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 16-9-2022 على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة تحققها اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 16-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون حذرًا وأن تفكر في العواقب المترتبة على كل تصرف.

حظك اليوم برج الحوت 16-9-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتفكير.