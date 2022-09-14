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شروط ومقدم حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

كتب:

منة عبده
12:55 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
وحدات «سكن لكل المصريين 3» بالمدن الجديدة

وحدات «سكن لكل المصريين 3» بالمدن الجديدة

«سكن لكل المصريين».. هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وطرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «سكن لكل المصريين» صباح اليوم، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط ومقدم حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري. 

مقدم حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

- منخفضي الدخل: يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.

- متوسطي الدخل: يبدأ المقدم من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا. 

- وتتراوح قيمة مقدم حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»، ما بين 15 ألف جنيه، وحتى 22 ألف جنيه. 

- وتتراوح أسعار بيع الوحدات السكنية المطروحة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، ما بين 194 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه.

- جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وذلك وفقًا لمبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي. 

شروط حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

- يشترط لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عامًا.

- يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج -الزوجة - الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- يشترط ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.