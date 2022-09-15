القبض على عاطل بحوزته 62 كيلو بانجو في الجيزة

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، القبض على عاطل بحوزته 62 كيلو بانجو، وبندقية آلية بمنطقة الصف، حيث اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالإتجار بالمواد المخدرة، واستخدامه البندقية في الدفاع عن النفس.

وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تحريات المباحث

وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إلى حيازة عاطل كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري دون ترخيص، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث بسرعة القبض على المتهم.

وتوجهت قوة أمنية بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان إقامة المتهم، وتم ضبطه وبحوزته 62 كيلو من مخدر البانجو، وسلاح ناري بندقية آلية، ودراجة نارية دون لوحات.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بالإتجار بالبانجو، والسلاح للدفاع عن النفس، وجرى إخطار اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالحادث، وقررت النيابة حبس المذكور 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة تصل إلى الإعدام

وقال المحامي ياسر سيد، إن القانون حدد عقوبات رادعة حسب المادة رقم 34 لكل من يروج أو يتاجر في المخدرات، على أن تكون عقوبته السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه وتصل لـ500 ألف جنيه.