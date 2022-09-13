«الداخلية»: ضبط 173 قطعة سلاح ناري و278 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 173 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (173 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما)، عبارة عن (13) بندقية آلية بندقية رصاص، (16) بندقية خرطوش، (10) طبنجات، (133) فردا محليا، (182) طلقة مختلفة الأعيرة، ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، (15) خزينة متنوعة، (245) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ (87857) حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالى: (351) حكم جناية، (26121) حكم حبس جزئى، (4369) حكم حبس مستأنف، (44912) حكم غرامة، (12104) مخالفة.

وفي مجال مكافحة المخدرات: ضبط (278) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 817,270 كيلو جرام، و72,424 كيلو جرام حشيش، و6,657 كيلو جرام حشيش، و10,210 كيلو جرام هيدرو، و885 جرام بودر، و704 جرامات شابو، و358 جراما من مخدر الآيس، و185 جرام إستروكس، و1 جرام أفيون، و2872 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 42 متهمت هاربا، و16 متهما بأعمال البلطجة، و275 من حائزي الدراجات النارية المخالفة، و19479 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.