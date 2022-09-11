ضبط مخدرات بـ4 ملايين جنيه في حملة أمنية جنوب سيناء

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام والمركزي، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 360 لفافة بانجو

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملات أمنية، حيث ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، حال وجودهما بالمزرعة الخاصة بهما بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهما 360 لفافة لمخدر البانجو وزنت 750 كيلو جرام - 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - سيارتين - مبلغ مالي.

كما جرى ضبط عاطل حال وجوده بمكسنه في دائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزته كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، مكبس بمشتملاته، ومبلغ مالي.

ضبط 50 طربة حشيش

وكذلك جرى ضبط عاطل حال وجوده بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول، وضبط عاطل حال استقلاله سيارة قرب مسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة كمية لمخدر البانجو وزنت 750 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.