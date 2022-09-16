حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج الدلو العناد وتقلب المزاج سريعًا ودون أسباب، إذ يتبدل حاله من السعادة إلى الحزن أو العكس دون مقدمات، كما أنه يميل إلى الانعزال والوحدة ويحب الجلوس مع نفسه كثيرًا وذلك رغم امتلاكه العديد من الأصدقاء، إلّا أنّه يفضّل الانعزال عن النّاس، ويعزف عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمعات أو حضور مناسبات اجتماعية سواء زواج أو حفلات خطوبة أو مراسم الجنازات وغيرها؛ ما يُضيع عليه الكثير من الفرص ويجعل أصدقائه يتخذوا منه موقفًا جراء عدم تواجده في المناسبات الخاصة به، كما أن مواليد هذا البرج لا يوجد لديهم حلول وسطية فهم متعصّبون لرأيهم وليس لديهم مجالاً لتبنّي حلولًا وسطى.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة 16 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم ما يمنحك مشاعر إيجابية تجدها بداخلك وتستطيع أن تعبر عنها بجرأة وسهولة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك مؤثرًا، كما تعدك الأفلاك بعد لقاءات ومكاسب جيدة تجني منها أرباحًا قريبًا، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».