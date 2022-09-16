حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تتميز أنثى برج الحوت بحب الناس، وتميل إلى الاجتماعيات وتحب المشاركة في المناسبات المختلفة، كما تحرص على أن تبقى على تواصل دائم مع الأشخاص الذين تحبهم بمختلف الطرق بالاتصالات الصوتية، أو الرسائل القصيرة او بعقد لقاءات كلما سنحت لها الفرصة لذلك، كما تصنف أنثى هذا البرج بأنها امرأة غامضة، فهي تتصرف بشكل غير متوقع أحياناً، وهي أنثى تنتظر الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولها، وتفضل الحياة البسيطة وغير المعقدة.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة 16 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس اليوم مما يتطلب منك الحذر كثيرًا، كما يتطلب منك أن تفكر جيدًا في العواقب المترتبة على كل تصرف تخطو إليه، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن بالنسبة لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالسرية والكتمان اليوم، ويجب عليك ألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة جيدا واختباره في بعض المواقف، وفق حظك الوم على الصعيد المهني.