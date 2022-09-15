عطل فني مفاجئ في إحدى قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق

أعلنت الإذاعة الداخلية بمحطة شبرا الخيمة بالخط الثاني للمترو، حدوث عطل فني مفاجئ بإحدى القطارات، مؤكدة على توقف حركة القطارات، وإنزال الركاب، والدفع بقطار آخر، لعدم تعطل حركة القطارات بالخط الثاني للمترو.

الدفع بقطار آخر بسبب عطل فني

وقال مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، إنه جرى التعامل مع العطل مباشرة والدفع بقطار آخر لمنع تعطل حركة مسير القطارات، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات، والتكدس داخل عربات القطارات.

أضاف أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال، مؤكدا أن حركة القطارات لم تعطل سوى 5 دقائق فقط.

نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات

أوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا لعدم تأخر حركة مسير القطارات.

وتابع أن الشركة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وتجهيز منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات وتوفير الفكة بشبابيك التذاكر وفتح باب اشتراكات الطلبة يوم 24 سبتمبر الحالي، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.