كيفية استخراج بدل فاقد لـ تصريح العمل إلكترونيا.. أسهل وأسرع طريقة

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود في إطار تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني استخراج بدل فاقد تصريح عمل.

خطوات استخراج بدل فاقد لـ تصريح عمل

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات استخراج بدل فاقد تصريح عمل إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية بطريقة سهلة ومبسطة، ومن خلال اتباع عدد من الخطوات تنتهي بالحصول على الوثيقة.

وأولى تلك الخطوات لاستخراج بدل فاقد تصريح عمل تتمثل في الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك من خلال الرابط وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على الموقع من هنا، وفي حالة عدم وجود حساب على موقع وزارة الداخلية يمكنك إنشاء حساب.

دليل الخدمات

وبعد إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية والقيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية تقوم بالضغط على أيقونة "«دليل الخدمات»، واختيار أيقونة «تصاريح العمل»، والضغط على أيقونة «استخراج بدل فاقد تصريح عمل».

إدخال البيانات الشخصية

وبعد ذلك تقوم بإدخال بياناتك الشخصية بطريقة صحيحة، منها رقم الهاتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني والوظيفة والمحافظة، وبعد إدخال كافة البيانات بكل يسر وسهولة، ثم تحديد طريقة دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد استلام تصريح العمل.