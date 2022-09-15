طارق الشيخ يطرح أغنية «الجراح بتذل» على موقع يوتيوب

طرح الفنان طارق الشيخ، أغنيته الجديدة بعنوان «الجراح بتذل» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، وهي من ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «ودوني البحر» والذي يطرح أغنياته على فترات.

رسالة طارق الشيخ في أغنية الجراح بتذل

فى أغنية «الجراح بتذل» يتطرق طارق الشيخ إلى عدم الخضوع إلى جرح القلوب والمشاعر بين الأحبة، وعدم استسلام الجريح لحالات الضعف والحزن والذل، ونادى بتحطيم قيود المشاعر السلبية، واستبدالها بالخروج إلى المشاعر الإيجابية، والرد بقوة والثأر من الغدارين، والخائنين الذين تسببوا في جرح وطعن قلب كل حبيب.

صُناع وكلمات أغنية الجراح بتذل لـ طارق الشيخ

أغنية «الجراح بتذل» لطارق الشيخ من كلمات صلاح مندى، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وإنتاج مشترك بين شركتى Digital Sound و MS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفى وتوزيع شركة Digital Sound.

ويقول مطلعها: «الجراح بتذل.. زمان قالوا الجراح بتذل.. وأنا صورتي في عيون الكل.. ضعيف خايب وباع نفسه لقلب جبان عشان يتذلو يا عيني الخلق معذورة.. ما أنا اللي إديتلهم صوره لشخص مشاعره مكسورة.. عشان تكبر عليا وأقل.. لكن ملعون أبو جراحي.. محدش أغلى من روحي.. هتكسر قلبي هكسر فيك.. وحتى لو طلع روحي.. هاخد تاري عشان أهدى.. وواحدة قصادها 100 واحدة.. عشان تعرف عذاب الناس.. لازم تشرب مرار من ده.. ده وعدي وعمري يوم.. وعمري يوم ما هحل خلاص فاق اللي كان محبوس».