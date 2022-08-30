نشاط فني لـ طارق الشيخ في عام 2022.. آخرها «ودوني البحر»

يعيش الفنان طارق الشيخ حالة من النشاط الفني خلال عام 2022، خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية شديدة مر بها في شهر مارس الماضي، ودخل على إثرها أحد المستشفيات، ولكنه سرعان ما خرج من المستشفى وعاد لاستئناف نشاطه الفني.

أغنية ودوني البحر

آخر أعمال الفنان طارق الشيخ، التي طرحها على يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو أغنية «ودوني البحر»، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد، وحققت ما يقرب من ألفي مشاهدة على يوتيوب.

يأتي ذلك النجاح بعد فترة طويلة من التأجيلات، حيث إن آخر ألبوم يعود لأكثر من عامين كاملين، مؤكدًا أنّ السبب الرئيسي وراء التأجيل، يرجع إلى الظروف التي شهدتها الساحة الفنية بسبب جائحة فيروس كورونا.

أغنية طارق الشيخ الجديدة

والأغنية بدأها طارق الشيخ بغناء موال شعبي درامي حزين، يعبر به عن حالة شخص تعرض للغدر في الحب، مع ترجمة فنية صادقة لما يشعر به من ألم وجرح فى الغرام.

«ودوني البحر» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

أغنيات طارق الشيخ الجديدة

طرح طارق الشيخ أغنية «كله فيك» في شهر أبريل الماضي مع مسلم، وتعتبر هي العمل الأول الذي يجمعهما معًا، والأغنية من إنتاج وإخراج مصطفى سويفي.

أعمال جديدة لـ طارق الشيخ

ويستعد الفنان طارق الشيخ، لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، تحمل اسم «عالم غريب»، والتي تُعد ضمن ألبومه الجديد «ودوني البحر»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.