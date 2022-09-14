منسق «حياة كريمة» بالمنيا: جار إنشاء 32 مجمعا خدميا في قرى المحافظة

أعرب الدكتور أشرف نادي، منسق ميداني للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، عن سعادته البالغة بالمشروعات التي تقوم بها المبادرة في قرى محافظة المنيا، إذ ذكر أنه يجرى حاليا العمل في المرحلة الأولى، وإجراء حوارات مجتمعية مع الأهالي لمعرفة المطلوب والعمل عليه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر تقنية «زوم»، والذي يُعرض على شاشة «الحياة».

تنفيذ وإنشاء 32 مجمعًا خدميًا

وأضاف أنه يجرى العمل في الوقت الحالي على تنفيذ وإنشاء 32 مجمعًا خدميًا في المرحلة الحالية في محافظة المنيا، إذ سيكون في داخل كل وحدة محلية بالقرى مجمع خدمي يخدم أهل تلك القرية، مؤكدًا أن هناك خدمات عديدة وجليلة تقدم للأهالي في المنيا من كافة مؤسسات الدولة، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم 14 وغدًا 15 سبتمبر 2022 للكشف والعلاج مجانًا، في عدد من المحافظات، من بينها محافظة المنيا.

التخصصات الموجودة في «حياة كريمة»

أوضح منسق ميداني للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أن التخصصات التي تتواجد في تلك المبادرة الصحية، هي نساء وتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، وأطباء أطفال، وباطنة وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان وقلب وجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، فهذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.