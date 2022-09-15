«حياة كريمة» تطور مبنى السجل المدني في قرية بهبشين ببني سويف

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة في قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين بالقرية.

الانتهاء من تطوير مبنى السجل المدني

وذكرت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى السجل المدني بالقرية، ولا يتبقى سوى بعض الأعمال الفنية التي تتعلق بربط الأجهزة بالشبكة وغيرها.

وعملت «حياة كريمة»، على تجهيز السجل المدني بكل الإمكانيات المطلوبة من أجل تقديم خدمة مميزة لأهالي القرية، وليستفيد منه أهالي القرى المجاورة.

خدمات مبنى السجل المدني

ويأتي عمل المؤسسة على تطوير ورفع كفاءة مبنى السجل المدني بالقرية، ضمن الأهداف التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة»، من أجل الارتقاء بحياة المواطن، بالتعاون بين المؤسسة وقطاع الأحوال المدنية ومحافظة بني سويف.

ويقدم مبنى السجل المدني الذي تأهله «حياة كريمة»، عددا من الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين بالقرية، وهي استخراج مستندات الأحوال المدنية كشهادات ميلاد، والوفاة، وزواج، وطلاق، وقيد عائلي، إلى جانب استخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تهدف إلى دعم وتطوير الريف بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بخاصة في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، عبر الارتقاء بالعديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها.