«القومي للمرأة» يختتم ورش «المقبلين على الزواج» بالتعاون مع «حياة كريمة»

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ختام فعاليات ورش العمل المتوازية للمقبلين على الزَّواج بقرى محافظة سوهاج، والتي تأتي في إطار التعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة والأزهرالشريف ومؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسة ويل سبرينج، ومبادرة «معًا لنبقى».

إشادة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

وذكر المجلس، في بيان، اليوم الخميس، أنه شارك في تقديم ورش العمل ولاء سليم منسق عام مبادرة «معا لنبقى» بالمجلس ومديرة إدارة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، وآية أحمد مقدمة المشورة الأسرية ومحامية بمكتب الشكاوى، والشيخ عصام شاكرمشرف عام وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور زكريا متولي - مشرف برنامج التوعية الاسرية والمجتمعية بالمركز، وأماني فرج نجيب مدير أول مشروعات بمؤسسة ويل سبرينج، واستمرت الفعاليات على مدار يومين.

وأشاد ممثلو المجلس القومي للمرأة، بالتعاون المثمر والفعال مع مؤسسة «حياة كريمة» وجهودها في خدمة قضايا المجتمع، وذلك عبر إتاحة الفرصة لعقد عدد من ورش العمل الخاصة بالمقبلين على الزواج لتشكيل أسرة سوية سليمة.

كيفية اختيارشريك الحياة من ضمن ورش العمل

وتناولت ورش العمل التعريف بأساسيات اختيار شريك الحياة للمقبلين على الزواج، والتخطيط الانجابي السليم، وكيفيه الحفاظ على صحة الام والطفل، والتربية الايجابية، والتنشئة المتوازنة، والرعاية بالمساواة بين الأمومة والأبوة، ومدى تأثيرها على حياة ومستقبل الأبناء والأسرة والمجتمع ككل.

وتضمنت الورش أيضًا التعريف بأساليب التواصل الإيجابي الفعال بين الزوجين، وكيفية المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية والتربية السليمة التي تبدأ منذ أول أيام الحمل وحتى مرحلة البلوغ، بالإضافة إلى عرض نبذة عن مشروع تنمية الأسرة وأهدافه والمستهدفين منه.